Experiment met 'eenrichtingswinkelen' in Zaandam mislukt: "Daar zou ik gewoon doorheen lopen"

Met name op de Gedempte Gracht wordt het de laatste tijd steeds drukker en krioelt iedereen kriskras door elkaar. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te remmen, heeft de gemeente 'eenrichtingswinkelen' bedacht.

Dat lijkt verstandig, want als iedereen in dezelfde richting loopt, kun je elkaar beter in de gaten houden en is de kans op botsingen kleiner. "Het viel de winkeliersvereniging en mij op dat het steeds drukker wordt in de winkelstraat. Eenrichtingsverkeer leek ons een logische oplossing" vertelt wijkmanager Erik van Duenen.

Om dat te bereiken zijn in het winkelgebied overal route- en verbodsborden geplaatst, maar die aanwijzingen blijken vandaag stelselmatig te worden genegeerd. "We doen het niet bewust, maar daar zou ik gewoon doorheen lopen", zegt een man. Hij denkt dat voetgangers de borden negeren omdat ze voor gemotoriseerd verkeer bestemd lijken.

'Geen politieagentje spelen'

Wijkmanager Van Duenen erkent dat traditionele verkeersborden niet de ideale oplossing zijn. "Zo'n bord is inderdaad bedoeld voor bestuurders, en voetgangers zijn geen bestuurders", erkent hij dat de borden juridisch geen standhouden.

Dat is ook niet nodig, want de gemeente is niet van plan om de verplichte looprichting voor winkelend publiek met boetes af te dwingen. Wel hoopt de gemeente dat iedereen zich aan deze goedbedoelde adviezen houdt. "We willen dat de richtlijn gehandhaafd wordt, maar we willen geen politieagentje spelen", aldus de wijkmanager.

Hij belooft op korte termijn zelf poolshoogte te gaan nemen. "Ik zal straks eens gaan kijken." Als ook hij concludeert dat de borden hun uitwerking missen, worden ze mogelijk aangepast.