Hilversumse boa's demonstreren tegen toenemend geweld tegen boa's

HILVERSUM - Hilversumse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gaan morgen de straat op om te demonstreren tegen toenemend geweld tegen boa's. Aanleiding is de zware mishandeling van een boa in IJmuiden op Hemelvaartsdag.

De Hilversumse boa's staan om twaalf uur samen met burgemeester Pieter Broertjes in het Hilversumse centrum. Daar wordt onder meer een gezamenlijke verklaring uitgesproken en ook uitgedeeld aan het publiek.

Burgemeester Pieter Broertjes maakt van de gelegenheid gebruik om ook te pleiten voor extra bewapening van de boa's. "Met het verder openen van de samenleving neemt de druk op de boa’s alleen maar toe. De boa’s moeten beter uitgerust worden, maar ook meer samenwerken en ondersteund worden door de politie", aldus Broertjes.

De opvatting van Broertjes is opvallend. Een Hilversumse boa deed vorig jaar een oproep om boa's uit te rusten met een wapenstok. Toen stelde Broertjes nog dat de geweldsmonopolie wat hem betreft bij de politie blijft liggen.

Meer gemeenten

Hilversum is niet de enige gemeente waar demonstrerende boa's de straat op gaan. Dat gebeurt ook in Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De acties worden georganiseerd door de vakbonden van de boa's. De vakbonden pleiten ervoor dat handhavers worden uitgerust met een wapenstok en pepperspray, om zich te kunnen verdedigen in het geval van nood.