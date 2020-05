Wegversmallers voor Westerland: snelheid verkeer moet echt omlaag naar 30 km/u

WESTERLAND - Drempels, wegversmallingen, borden en paaltjes; gaat het eindelijk lukken om de snelheid van het verkeer in het dorp omlaag te krijgen? Deze week legt de gemeente Hollands Kroon wegversmallingen op de Koningsweg, een van de drukste wegen in het dorp.

Het dorpje Westerland wordt door veel vrachtwagenchauffeurs, bestuurders van campers en caravans en forenzen gebruikt als sluiproute. De bewoners proberen de gemeente al jaren te overtuigen dat er iets moet gebeuren, maar tot voor kort zonder resultaat.

Route

De nieuwe verkeersremmers aan de Koningsweg worden op een krappe afstand gelegd, zodat automobilisten deze alleen passeren met een gepaste snelheid van 30 kilometer per uur. Deze werkzaamheden vallen binnen het project waarvoor in april aanpassingen zijn gedaan aan de Poelweg. Daarmee probeert de gemeente de weg minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer dat niet in Westerland moet zijn.

Verder gaat de gemeente actief grote bedrijven benaderen die vaak met vrachtwagens door het dorp rijden, om ze te overtuigen een andere route te pakken.