Bewoners Westerland uiten noodkreet over verkeersoverlast: "Gemeente, doe er iets aan"

WESTERLAND - Tijdens de spits - maar eigenlijk de hele dag door - razen er vrachtwagens, busjes en auto's door de smalle straten van Westerland. Op een deel is 30 kilometer de maximumsnelheid maar overal wordt te hard gereden. De bewoners zijn er helemaal klaar mee en hopen dat er wordt ingegrepen.

Het kleine dorp is de verbinding tussen de N99 en de weg richting Slootdorp. "Ik lig soms te trillen in bed", vertelt Marion Plessius. Zij is één van de bewoners die haar ongenoegen uit: "Het is ongelofelijk dat er nog nooit iets ergs gebeurd is."

Bang voor ongelukken

De bewoners zijn bang dat er ongelukken gaan gebeuren. "Ik houd mijn hart vast", vertelt buurtbewoner Jan Buma, "Het is levensgevaarlijk." Buma woont aan de Koningsweg, voor kinderen de enige route om naar school te komen. "Ik heb het in twaalf jaar steeds drukker zien worden. Er zijn hier ook meer jonge gezinnen komen wonen waarvan de ouders geeneens met een kinderwagen kunnen lopen."

Het zijn vooral de grote vrachtwagens, de drukte en de snelheid waar de mensen zich zorgen over maken. De weggetjes vormen een mooie route tussen de N99 en Slootdorp. Bewoner Margriet Kaandorp weet dat het ook aan de navigatie ligt: "Mensen die via de A7 naar Den Helder moeten, worden hier langs geleid. Ze denken dan ook dat ze sneller zijn, maar we hebben het zelf geprobeerd en het scheelt twee minuten. Het schijnt tien jaar te duren voor dat in de navigatie is aangepast."

Er is in het dorp al meerdere malen actie gevoerd, er zijn onder andere borden en stickers met "30km" opgehangen. Marion Plessius: "Er is al een grote actie voor kinderen geweest. Het probleem moet dus bekend zijn bij de gemeente."

De gemeente Hollands Kroon heeft er al wel wat aan gedaan: zo is er een drempel gekomen aan het begin van het dorp en staan er paaltjes die de weg smaller maken. Maar het is voor de bewoners niet afdoende. Plessius heeft daarom contact opgenomen met de gemeente en hoopt dat er nu echt wat gaat gebeuren: "Laten we in overleg gaan hoe we dit moeten oplossen. Gemeente: ga aan de slag en houd ons op de hoogte."

De gemeente Hollands Kroon laat in een reactie weten:

"De gemeente is zich terdege bewust van de situatie op Westerland en we begrijpen de zorgen van de inwoners. Momenteel buigt de gemeente zich over de vraag welke aanvullende maatregelen er genomen kunnen worden die zorgen voor een duurzame en structurele oplossing in het dorp.

Het eerste deel in Westerland, de Verbindingsweg, wordt in oktober al opnieuw geasfalteerd en daar worden direct verkeersremmende maatregelen genomen. Dit is een eerste positieve stap, want dit zal het snelle verkeer meer afremmen op het moment dat ze het dorp binnenkomen vanaf de N99 aan de kant van het Amstelmeer."