Pikante overstap voor zaalvoetballers Mo Darri en Amir Molkarai

HEERHUGOWAARD - Mo Darri en Amir Molkarai zaalvoetballen vanaf komend seizoen voor FC Marlène. Een pikante overstap, want de twee speelden het afgelopen jaar nog voor het Hoornse Hovocubo. De teamgenoten, die bovendien goede vrienden zijn, hopen er in Heerhugowaard een mooi seizoen van te maken.

Molkarai verliet Hovocubo in eerste instantie 'gewoon met een goed gevoel'. "Ik heb tijdig aangegeven dat ik weg ga", vertelt hij. "Daarna is mijn grote vriend Mo natuurlijk in beeld gekomen. Ik denk dat er - toen bekend werd dat hij ook weg ging - misschien andere gevoelens naar boven zijn gekomen bij Hovocubo. Ze zijn er daar niet sterker op geworden. Voor mijn gevoel wil ik de deur het liefst sluiten met een goed gevoel. Maar als dat niet lukt, gaan we gewoon weer verder."

Darri verloor het plezier in Hoorn. "Aan het einde van het seizoen kijk je altijd of je nog op je plek zit", legt hij uit. "Op zich is Hovocubo een leuke club, maar het plezier was er niet echt meer. Dan ga ja natuurlijk om je heen kijken. Amir (Molkarai, red.) ging naar Marlène en die vroeg me om ook de overstap te maken. Ik stond er voor open en na een goed gesprek met de voorzitter van Marlène hoefde ik niet meer lang na te denken over deze stap."

Favoriet

Op papier heeft Marlène nu het beste zaalvoetbalteam van Nederland. Dat wil nog niet direct zeggen dat ze ook direct kampioen worden, weet Molkarai. "Allemaal leuk en aardig, maar het gaat er om of je een team bent. Je kunt de beste tien spelers van de competitie hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat je het beste team bent."