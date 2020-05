Zaalvoetbal: Darri van Hovocubo naar FC Marlène

HEERHUGOWAARD - Mo Darri speelt komend seizoen voor FC Marlène. Hij komt over van landskampioen Hovocubo. ‘Ik ben op een punt gekomen dat plezier voor mij het allerbelangrijkste is al heb ik nog steeds de ambitie om prijzen te pakken", aldus de 30 jarige zaalvoetballer.

"En waar kan dat beter dan bij de club waar het voor mij allemaal is begonnen en in mijn eigen regio. Ik heb eigenlijk maar heel kort gesproken met de nieuwe voorzitter Ruud Nolten, maar eigenlijk waren wij er heel snel uit. Het voelde direct goed. Ik ken de club, er staat een goede organisatie en een prima selectie", vervolgt de 36-voudig international.’

Darri keert terug bij zijn oude club waar hij in de jeugd speelde en ook zijn debuut maakte in de eredivisie. Naast Hovocubo speelde Darri ook voor FT Antwerpen, Veerhuys en 't Knooppunt.

Eerder werd bekend dat Amir Molkarai dezelfde overstap maakt. "Samen met Amir willen wij ook een voetbalschool opzetten voor zaaltalenten in de regio Heerhugowaard en Alkmaar, maar dat is nog toekomstmuziek. Ik heb altijd een klik gehad met Amir en kijk er naar uit om weer samen te spelen, al draait het niet alleen om ons, maar om het hele team. Gezamenlijk verwacht ik dat wij straks tot mooie dingen in staat zijn".