De Totti van het zaalvoetbal stopt na 23 jaar

Rozenbeek wordt komende zomer 41 jaar oud. Het was één van de factoren die meespeelde om te stoppen. "Er zijn drie dingen altijd belangrijk voor mij geweest. Het plezier in het spelletje, mijn gezondheid en of ik het niveau nog aankan. Ik wil tot de besten behoren, dat past bij mij. Anders wil ik het niet meer", vertelt de doelman in gesprek met NH Sport.

Belangrijke rol

Zaalvoetbal had een belangrijke rol in het leven van Rozenbeek. "Ik heb altijd de mindset van een professionele amateur gehad. Tijdens het seizoen ging ik niet op vakantie, ik was er dus altijd. Voorheen zag ik ook altijd fitte tegenstanders tegenover mij staan. Dat was tegelijkertijd niet helemaal doorslaggevend in mijn besluit." Rozenbeek heeft namelijk een dochtertje (1 jaar) waar hij volop van wil genieten. "Dat is ook heel belangrijk."

De doelman is erg trots op zijn zaalvoetbalcarrière. "In 1997 kwam ik bij Marlène terecht, we speelden destijds derde klasse. De eerste prijs die we wonnen was de lokale Waard Cup, toen stond onze wereld op z'n kop. Nog geen acht jaar later speelden we in de ArenA voor de Champions League. Die was toen tijdelijk omgebouwd tot zaalvoetbalstadion."

Rozenbeek heeft 85 keer in het Nederlands zaalvoetbalteam gespeeld. "Die interlands zijn een hele mooie bonus geweest. Ik vond het altijd een voorrecht om voor mijn land uit te mogen komen."