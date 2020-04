Amir Molkarai wil FC Marlène naar hoger niveau tillen

HEERHUGOWAARD - De ambitie die FC Marlène hem voorschotelde, overtuigde zaalvoetballer Amir Molkarai om na tien jaar terug te keren op het oude nest. De afgelopen acht jaar speelde hij bij landskampioen Hovocubo en daarvoor twee jaar bij HV Veerhuys.

NH/Edward Dekker

De zaalvoetballer uit Heerhugowaard was toe aan een nieuwe uitdaging. "Ik heb acht jaar bij Hovocubo gespeeld, ik heb daar alles gewonnen wat er te winnen valt. Marlène meldde zich bij mij. Ik ben daar natuurlijk begonnen in de C1. Heerhugowaard is mijn stad." "Ze hebben een vijfjarenplan opgesteld", vervolgt Molkarai. "Dan moet je denken aan een combinatie van ervaren spelers en jeugdspelers. Ze willen dat de oudere spelers de talenten het laatste zetje meegeven in hun ontwikkeling om het eredivisie-niveau aan te kunnen."

Jeugdtrainer Molkarai heeft gesproken over een eventuele functie als jeugdtrainer, maar heeft ook ambities als hoofdtrainer. "Ik focus mij eerst nog op het voetbal, want ik ben fit en voel me goed. Ik wil nog zo lang mogelijk kunnen voetballen. Misschien kan ik over twee à drie jaar een combinatierol krijgen of een trainersrol binnen de jeugdopleiding. Dat sprak mij ook heel erg aan."

