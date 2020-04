Zaalvoetballer Molkarai keert terug bij FC Marlène

HEERHUOWAARD Zaalvoetballer Amir Molkarai keert terug bij FC Marlène. De afgelopen acht jaar speelde hij bij landskampioen Hovocubo in Zwaag en daarvoor twee jaar bij HV Veerhuys uit Hoorn.

Nu keert hij dus terug bij de club waar hij begon met zaalvoetballen. "Ik heb hier de gehele jeugdopleiding doorlopen en woon in Heerhugowaard en heb altijd een warm gevoel had bij deze club. Daarnaast was ik na tien jaar op en neer rijden naar Hoorn tevens toe aan een nieuwe uitdaging", vertelt Molkarai op de website van het Heerhugowaards Dagblad.

Eerder deze week werd bekend dat keeper Peter Roozenbeek na 23 jaar stopt bij de Heerhugowaarders. Ook Nigel Wijdenbosch (HV Veerhuys) vertrekt. "Ik loop daar niet voor weg. FC Marlène heeft nog steeds een sterke selectie en veel talent wat er aankomt, dus ik hoop dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen’, aldus Molkarai.

In 2018 maakte NH Sport onderstaande reportage over de liefde van Amir Molkarai voor de club waarmee hij dat jaar de dubbel won, Hovocubo