Ruud Nolten volgt Ad Molenaar op als voorzitter FC Marlène

Molenaar maakte in december bekend om na dit seizoen te stoppen. Zijn vervanger komt al vele jaren bij de club. "Niet alleen als sponsor maar vooral ook als supporter", meldt Nolten in gesprek met het Heerhugowaards Dagblad.

Van jongs af aan is zaalvoetbal de grote passie geweest van Nolten. "Vroeger vond ik het al mooi om naar wedstrijden te kijken van bijvoorbeeld AV Jan III en Kras Boys. Die liefde is altijd gebleven. Bij FC Marlène heb ik in al die jaren ook al heel wat mooie momenten beleefd. Het is een warme vereniging ondersteund door vele vrijwilligers die er jaren lopen. Dat is iets om te koesteren."