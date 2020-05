Horeca krijgt de ruimte om uit te breiden: "Het water staat velen van hen aan de lippen"

Die uitbreiding is nodig om hetzelfde aantal klanten te kunnen bedienen met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. Horecagelegenheden die nu geen terras hebben, kunnen ook een tijdelijk terras aanvragen, mits fysiek mogelijk.

Burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente Waterland: "De horecaondernemers hebben twee maanden lang moeten sluiten en ook nu mogen ze binnen niet meer dan 30 gasten ontvangen. Het water staat velen van hen aan de lippen. De gemeente wil ze daarom helpen met waar mogelijk een tijdelijke uitbreiding van hun terras. We geven ondernemers tijdelijk meer ruimte en vragen aan de omwonenden om dat ook te doen."

Terras op de Kaasmarkt

Ook in Purmerend zijn de horecaondernemers al druk bezig met de voorbereidingen. Toch vindt horecaondernemer Arwin Versteyne het moment van de heropening onhandig gekozen. "Ik vind twaalf uur 's middags een rare tijd. Ik snap dat ze twaalf uur 's nachts willen voorkomen, maar doe dan om 9.00 uur 's ochtends in plaats van 12.00 uur."

In de gemeente Edam- Volendam zijn ook de voorwaarden van de terrasuitbreiding bekendgemaakt. Wethouder Hans Schutt meldt: "Het Europaplein ook is aangewezen als mogelijk plek voor terrassen net als de kaasmarkt in Edam." Verder meldt hij dat het Club en Buurhuiswerk (PX) in Volendam ook een terras heeft aangevraagd voor hun deuren."

Hoe de terrasuitbreiding op de dijk in Volendam eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Ook daar hebben verschillende ondernemers een aanvraag voor ingediend. Dat wordt komende week beoordeeld door de beleidsambtenaar en het college.