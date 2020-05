Eigenaar brasserie voorziet probleem bij heropening: "12 uur 's middags is een rare tijd"

PURMEREND - Het is een spannende dag voor al het horecapersoneel. Vanavond vertelt Mark Rutte namelijk of de eerder onder voorbehoud aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen groen licht krijgt. Naar verwachting zijn terrassen vanaf komende maand weer toegestaan en mogen bars en restaurants een select aantal mensen ontvangen. "We zijn er heel erg blij mee", de Purmerendse horecaondernemer Arwin Versteyne.

Op de Koemarkt in het centrum van Purmerend staan sommige terrassen nog opgestapeld. Veel horecapersoneel is druk bezig met voorbereidingen voor de heropening en iedereen kijkt uit naar 1 juni.

Toch vindt horecaondernemer Arwin Versteyne het moment van de heropening onhandig gekozen. "Ik vind twaalf uur 's middags een rare tijd. Ik snap dat ze twaalf uur 's nachts willen voorkomen, maar doe dan om negen uur 's ochtends in plaats van twaalf uur. Dan krijg je een veel geleidelijker toestroom van publiek."

Zaanse Schans

Aan de Zaanse Schans is Ruud Keinemans druk in de weer. De eigenaar van restaurant De Hoop op d'Swarte Walvis vindt dat er nog wel een paar onduidelijkheden zijn. "We mogen dertig mensen in een zaal, maar als je een extra zaal hebt met een eigen ingang mogen we daar ook dertig mensen kwijt. We hopen dat we daar vanavond antwoord op krijgen."

"We moeten zien hoe het gaat lopen", zegt zijn Purmerendse collega Versteyne. "De nieuwe maatregelen zijn voor de eerste maand en we hopen dat vanaf 1 juli de aantallen weer naar de honderd gaan."