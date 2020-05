Lichte teleurstelling bij horecaondernemers: geen pinksterweekend als goedmakertje

WEST-FRIESLAND - Er is hard voor gelobbyd, maar vanavond tijdens de persconferentie werd duidelijk dat dat zonder resultaat was: de horeca mag niet open voor 1 juni 12.00 uur 's middags. Een lichte teleurstelling volgens regiovoorzitter Rob Baltus van de horecabranchevereniging. "We hoopten dat dat zonnige weekend de zomer een beetje goed zou maken."

"We waren er al wel op berekend, maar het scheelt toch weer inkomsten en dat is jammer", vertelt regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Rob Baltus. "De teleurstelling is het grootst bij de nachtcafés in onze branche. Wel staan er bij de horecaondernemers nog veel vragen open en daar moeten we nu hard mee aan de slag om vrijdag een nieuw protocol klaar te hebben."

Dat vergt nog enige aanpassing. "Het vorige protocol was echt op de lijntjes gekleurd en daar hebben we de uitersten opgezocht. Dat moet wat bijgeschaafd worden", bekent Baltus.

Zo was de vorige versie gericht op vier willekeurige personen aan een tafel, dit wordt in het nieuwe protocol maximaal twee, op voorwaarde dat het om familie gaat. "Dit betekent dat er vanaf twee personen actief gecheckt moet worden of er een familieband is. Een zakenlunch tussen twee personen wordt dus wel weer mogelijk, maar als je met je buren uit eten wilt, dan moeten zij aan de andere kant van de tafel gaan zitten."

Zalen

Een andere regel die veel onduidelijkheid oproept is het aantal van 30 personen dat in een gebouw is toegestaan. "We weten niet hoe je hiermee moet omgaan als je meerdere zalen hebt: mag je per zaal dertig personen kwijt of geldt het per bedrijf?" Verder heeft de branchevereniging de leden geadviseerd zoveel mogelijk te werken met tijdslots; een vroege shift en een latere shift voor diner.