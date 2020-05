Deze Purmerendse ouderen kunnen eindelijk weer vogeltjes kijken!

PURMEREND - Geen muziekoptreden of orgel, maar een wildlife-verrassing in een Purmerends wooncomplex voor ouderen: een kunstenaar werkte de afgelopen dagen aan een kleurrijke ijsvogel op de grond van de binnenplaats. "Mijn favoriete vogel!"

Aldus de 79-jarige Joop ten Klei tegen NH Nieuws. De voormalig vogelaar baalt dat hij door corona en zijn zwakker wordende lichaam niet meer op vogeltour kan, maar toen werd hij verrast.

Doordat het kunstwerk op de grond in 3D is geverfd, lijkt het vanuit een bepaalde hoek net alsof je naast de vogel staat. In Woonstate W.C.J. Passtoors wonen tientallen ouderen die veelal aan hun huis gekluisterd zijn, maar de komende tijd hebben die er dus ineens een 'huisdier' bij!

