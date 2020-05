Draaiorgelconcert voor Alkmaarse ouderen: "Ze mogen van mij elke dag wel komen!"

ALKMAAR - Het was bedoeld als steuntje in de rug en zo voelde het ook voor de ouderen van verzorgingstehuis De Nieuwpoort in Alkmaar. Vanochtend werden ze verrast met een draaiorgelconcert en dat viel in de smaak. "Dit is echt genieten, ik zing alles mee."

Orgelman Ruud Brienen klapt in z'n handen terwijl 'Oh Johnny' van Tante Leen door de straat schalt. Op de balkons van het verzorgingstehuis staan de ouderen mee te klappen en hier en daar wordt zelfs een klein dansje gedaan. "Veel mensen zitten al heel lang binnen zonder bezoek, dan is het erg mooi om deze ouderen op deze manier even blij te maken", aldus Ruud.

Goede doel

Hij heeft een druk programma. In totaal bezoekt de orgelman deze week zeven verzorgingstehuizen in Alkmaar, Bergen, Heiloo en Sint Pancras. De concerten worden georganiseerd door Ronde Tafel 190 Alckmaer. Deze Alkmaarse vereniging bestaat uit jonge mannen die zich inzetten voor het goede doel. "We verkopen onder andere ieder jaar kerststollen. Daar halen we geld mee op om dit soort prachtige initiatieven mee te kunnen doen", aldus voorzitter Robert-Jan Wille.

Het draaiorgelconcert slaat aan. Een oudere dame die op de begane grond woont, zingt uit volle borst mee. "Het is in één woord geweldig, ik ken al die liedjes nog van vroeger, dus ik doe lekker mee", vertelt ze enthousiast. "Het is erg lief dat ze dit organiseren. De hele dag binnen zitten valt niet mee hoor, ze mogen van mij elke dag wel komen."