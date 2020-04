Weer even 'samen': Joop en z'n vrouw genieten van concert in binnentuin verzorgingshuis

VOLENDAM - Zoals vrijwel overal in Nederland mogen ook de bewoners van het Volendamse verzorgingshuis Sintnicolaashof geen bezoek ontvangen. Ook Joop Breedveld en zijn vrouw moeten elkaar daarom al weken missen, al hebben ze vandaag wel 'samen' genoten van een optreden van BZN-coryfeeën Carola Smit en Dick Plat.

Terwijl Joop het optreden in de binnentuin van het verzorgingshuis op straat volgt, zit zijn vrouw een paar meter hoger op haar balkon. Af en toe zwaaien ze naar elkaar. "We houden allebei veel van muziek hoor, anders zouden we hier niet zitten."

Joop en zijn vrouw zijn niet de enigen die van het muzikale intermezzo genieten. Met hun liedjes lokken Smit en Plat menig bewoner van het verzorgingshuis naar hun balkons.

'Iedere dag naar haar toe'

Dat z'n vrouw weer bij hem komt wonen, lijkt uitgesloten, maar Joop hoopt dat hij zijn dagelijkse routine snel kan hervatten. "Iedere dag ging ik naar haar toe, en zondags bleef ik er eten", vertelt hij snikkend. "Ze zegt altijd: 'ik hoop dat het snel voorbij is dat je weer bij me kan komen'."

Carola Smit twijfelde geen moment toen haar gevraagd werd om te komen zingen. "Dit is zo leuk voor de mensen, en veilig, want je staat op afstand. Ik ben blij dat ik hier ben."

Joop en zijn vrouw zwaaien nog een paar keer naar elkaar. Binnenkort volgt er ander concert in de binnentuin, en dan zijn ze er natuurlijk weer bij.