Diamanten bruidspaar verrast met 'schreeuwconcert' van Bertje Doperwtje

HEERHUGOWAARD - De in Heerhugowaard wonende Alkmaarders Jopie en Arnold Narold vieren het 60 jarig jubileum van hun huwelijk. Van een groots feest kon, ondanks alle voorbereidingen, natuurlijk geen sprake zijn. Maar kleindochter Cheyenne van Lubeck dacht daar anders over en zorgde voor een vrolijke noot.

Er werd contact opgenomen met de Alkmaarse stadsbard en 'schreeuwzanger' Bertje Doperwtje. "Bertje vond het een leuk idee en volgens mij wordt het gewaardeerd en iedereen staat buiten, ook de buren", vertelt Cheyenne aan mediapartner Heerhugowaard Centraal.

"We zijn om het hoekje gaan staan en allemaal tegelijk hierheen gelopen. Ze zaten gelukkig buiten". Ook burgemeester Bert Blase trok tijd uit voor het diamanten bruidspaar en bracht een bos bloemen en een brief. "Dat kon eigenlijk niet doorgaan, maar er is toch een uitzondering gemaakt, dat maakt het wel extra speciaal natuurlijk", zegt Cheyenne.