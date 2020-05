Verboden meezing-feestje zorglocatie Heerhugowaard vandaag tóch gevierd

HEERHUGOWAARD - Het kon niet meer stuk vandaag voor tientallen bewoners van zorglocatie Tamarixplantsoen in Heerhugowaard. Ze zitten al weken opgesloten, maar kregen vanmiddag toch hun spetterende feestje, nadat het eerder door de Veiligheidsregio was verboden.

"Dit is superleuk, want ik merkte wel aan anderen dat ze chagrijnig werden van dat alleen maar binnen zitten", zegt Marloes, een van de 37 bewoners met een (licht) verstandelijke beperking.

De Alkmaarse zanger Rene Eshuis trad op helemaal gratis op en er waren hapjes van Yolanda's Party Kitchen. "Het is zo belangrijk dat dit soort dagen worden georganiseerd. We zitten in quarantaine met z'n allen en er mag al geen familie langskomen. We zijn erg blij dat deze mooie dag toch door mocht gaan", vertelt woonbegeleider bij Stichting Philadelphia Zorg Hennie Groot aan NH Nieuws.

Verboden

Want de gemeente was in eerste instantie niet enthousiast over de geplande activiteit. Zij verleende dan ook geen vergunning, onder meer vanwege het risico op samenscholing. Dit tot groot onbegrip van de bewoners en medewerkers.

Maar, daar kwamen de instanties een paar dagen later op terug. "Strikt formeel gezien waren optredens volgens de noodverordening verboden. Maar er is ook nog zoiets als menselijkheid", zegt hoofd van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Piet Bruinooge tegen NH Nieuws. "We hebben dan ook geen enkele intentie gehad om kleinschalige optredens te verbieden. Sterker nog, ook wij hebben sympathie voor de optredens bij verpleeg- en verzorgingstehuizen."

Daarom is er nu een nieuwe verordening mogelijk gemaakt: kleinschalige optredens mogen, mits aan de voorwaarden voldaan wordt. En dus was het vandaag zo ver! NH Nieuws was erbij - op afstand natuurlijk. Bekijk de reportage bovenaan!