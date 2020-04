Veiligheidsregio schrikt van boze reacties op verbod muziekoptredens: "Voor ons is dit ook een worsteling"

ALKMAAR - De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is geschrokken van het onbegrip en de boze reacties over het bericht dat muziekoptredens bij verzorgingshuizen niet zijn toegestaan. Dat laat de Veiligheidsregio weten in een bericht op Twitter.

"Voor ons is dit ook een worsteling", begint de verklaring op social media. De Veiligheidsregio wil voorkomen dat "ergens toeloopjes en drukte ontstaan, want daardoor kan het virus zich verspreiden", is te lezen in de verdere toelichting. Gisteren schreef NH Nieuws over zorglocatie Tamarixplantsoen in Heerhugowaard. De zorginstelling was van plan bewoners een onvergetelijke en vooral veilige Koningsdag te bezorgen. Dat konden de bewoners ook wel gebruiken, ze wonen allemaal in hun eigen appartement en zitten door het coronavirus al weken opgesloten in hun kamer, zonder dagbesteding. De gemeente gaf geen toestemming voor een optreden bij de zorglocatie.

Afleiding

"Je kunt je voorstellen dat optredens in de openlucht veel publiek trekken, dat is de reden dat ze in z’n algemeenheid niet mogen. Tegelijk begrijpen we dat wat afleiding en vrolijkheid voor bewoners van verzorgingshuizen in deze moeilijke tijd heel belangrijk is. "