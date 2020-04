Onbegrip voor regionaal verbod op muziekoptredens bij verzorgingshuizen: "Waarom nemen ze dit van ons af?"

HEERHUGOWAARD - De artiest was geregeld, voor de hapjes werd gezorgd - alles was in kannen en kruiken om de bewoners van zorglocatie Tamarixplantsoen in Heerhugowaard een onvergetelijke en vooral veilige Koningsdag te bezorgen. Totdat de zorginstelling een reactie kreeg op de vergunningsaanvraag van de gemeente.

Na overleg met het team van Philadelphia werd besloten dat het een te grote gok zou worden. "Tien minuten, dat is gewoon niet te doen. Welke artiest gaat er nou een hele reis afleggen om vervolgens maar tien minuten te kunnen zingen? Alleen al in de voorbereiding zit zoveel tijd." Ook de verschillen in maatregelen op basis van de noodverordeningen binnen de regio's veroorzaken verwarring. "Alleen de verzorgingshuizen in Heerhugowaard en Langedijk hebben een e-mail ontvangen. We vinden het erg jammer, maar het houdt bij ons nu wel een beetje op", aldus de begeleider.

"Er kwamen ontzettend veel reacties op de oproep binnen, waardoor er op verschillende dagen iets kon worden georganiseerd. We hebben ons altijd aan de regels gehouden. Ook met het kinderkoor stond iedereen op gepaste afstand te genieten. Waarom nemen ze dit van ons af? Ondanks dat we ons netjes aan de regels houden, worden we gestraft."

Anita de Deugd woont boven de zorglocatie en maakt zich ernstig zorgen over het welzijn van haar onderburen. Ook zij is erg teleurgesteld over het besluit van de gemeente om alle activiteiten af te gelasten. "Die arme mensen zitten al wekenlang in hun kamertje opgesloten en kunnen er niet uit. Zij hebben het zo moeilijk, omdat ze geen idee hebben wat er precies aan de hand is. Met Pasen heb ik paaseitjes rondgebracht, omdat ik wilde laten weten dat ook mensen met een verstandelijke beperking niet worden vergeten."

De verbazing was dan ook groot bij Anita toen zij zichzelf op Koningsdag voor de buis nestelde, en zag dat bekende Nederlanders wél mochten optreden bij verzorgingshuizen - Karin Bloemen trad nota bene op in Bergen. "Dat is toch hartstikke tegenstrijdig?", reageert Anita. "Ali B, Simone Kleinsma en Gerard Joling mogen wel optreden bij de ouderen. En dat was zeker allemaal binnen de tien minuten? Het is te bizar voor woorden."

De interpretatierijke noodverordeningen en de daarmee onduidelijke richtlijnen roepen veel vragen op. Hoe rijmt de gemeente de noodverordening om samenkomsten niet toe te staan, met de optredens van Gerard Joling in Uithoorn en Karin Bloemen in Bergen? Waren deze samenkomsten geen bedreiging voor de volksgezondheid? En hebben al die maatregelen eigenlijk wel nut als ze regionaal zo verschillen?

De woordvoerder van de burgemeester van Heerhugowaard Bert Blase, laat in een reactie weten dat hij zich kan voorstellen dat de verschillende interpretaties van de noodverordeningen binnen regio's en gemeentes frustrerend zijn. "Op landelijk niveau worden een aantal ‘harde’ richtlijnen bepaald, die voor het gehele land tellen. Sommige richtlijnen geven enige ruimte in de uitwerking, voor regionale of gemeentelijke verschillen, omdat de situatie in verschillende regio’s net even anders is in de praktische toepassing. Het voordeel daarvan is dat er meer maatwerk per regio mogelijk is. Het nadeel is dat de uitwerking niet overal hetzelfde is, wat tot onbegrip kan leiden."

Verder laat de woordvoerder van Blase weten dat er vanuit de gemeente te strikt is gereageerd op het verzoek van Philadelphia Zorg. Na overleg met de veiligheidsregio heeft de burgemeester daarom besloten om kleinschalige initiatieven bij verpleeg- en verzorgingshuizen onder bepaalde voorwaarden toch toe te staan. "Inmiddels is het contact met de zorginstelling weer opgepakt en we gaan proberen om toch een goede invulling aan dit initiatief te geven. We blijven daarin afstemmen met de voorzitter van de Veiligheidsregio."