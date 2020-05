Foto's door het raam: 'Behind My Window' legt 'opgesloten' ouderen vast

EGMOND AAN ZEE - Door de coronacrisis kwam het werk van fotografe Yvonne Ten Bruggencate praktisch stil te liggen. Met alle verschoven familieshoots en bruiloften, besloot ze eropuit te trekken en het leven tijdens de coronaperiode in Egmond aan Zee vast te leggen. "Ik wil hiermee een tijdsbeeld maken van deze periode en wat het voor ons betekent om sociaal geïsoleerd te zijn." NH Nieuws licht de portretserie uit van ouderen in 'lockdown':

Meneer Brouwer de Koning is 100 jaar en woont nog op zichzelf in Egmond aan Zee. "Dat coronavirus, daar vindt hij niets aan. Het maakt het leven maar stil en saai." Zijn kleindochter komt gelukkig vaak langs om voor hem te zorgen. Als ze haar kinderen meeneemt, blijven ze buiten achter het raam staan. Zo kan hij zijn achterkleinkinderen toch nog even zien. Ten Bruggencate omschrijft hem als "een vrolijke man, die overal het beste van probeert te maken. Hij hoort en leest nog prima zonder hulpmiddelen. Als het even kan dan trekt hij er graag opuit met zijn scootmobiel - genietend van het zonnetje en de frisse buitenlucht. Zijn gouden tip om gezond oud te worden: "Al doende denken en al denkende doen." Tekst gaat door onder fotoserie

Behind My Window Yvonne ten Bruggencate

Behind My Window Yvonne ten Bruggencate

Behind My Window Yvonne Ten Bruggencate

De 92-jarige mevrouw Oosterwijk bood de fotografe ook een kijkje in haar 'leven achter het raam'. "Een kleine, kwieke, vrolijke dame die nog op zichzelf woont. Mevrouw Oosterwijk leest en puzzelt nog altijd graag. Ze geniet van het leven en maakt er ook in deze periode het beste van", aldus Ten Bruggencate. Mevrouw Oosterwijk is ontzettend blij dat haar kinderen nog op bezoek kunnen komen om haar te helpen. Haar kleinkinderen mist ze ontzettend. Haar meest dierbare bezit is dan ook het geschenk van haar kinderen, een fotopuzzel waar al haar kinderen en kleinkinderen op zijn afgebeeld. Tekst gaat door onder fotoserie

Behind My Window Yvonne ten Bruggencate

Behind My Window Yvonne ten Bruggencate

Behind My Window Yvonne ten Bruggencate

Ook Ada uit Heiloo reageerde enthousiast op het verzoek van de fotografe. Samen met haar man wilde zij graag vastgelegd worden in tijden van corona. Het echtpaar woont al meer dan 50 jaar in een "gezellige straat in Heiloo". Ten Bruggencate omschrijft hen als een opgewekt stel. "De coronatijd vinden ze maar niets.

Ze missen het contact met hun familie en kennissen. Hun tuintje ziet er tiptop uit, daar werken ze duidelijk graag in. Ze adviseerden mij een aantal foto's naar het archief te sturen, om de herinneringen aan deze tijd niet verloren te laten gaan. Dat ga ik zeker doen." Tekst gaat door onder fotoserie

Behind My Window Yvonne Ten Bruggencate

Behind My Window Yvonne Ten Bruggencate

Behind My Window Yvonne Ten Bruggencate

De 80-jarige vader van de fotografe Ton Bruggencate, wilde ook wel op de foto met zijn 84-jarige vriendin Ann. Zij hebben elkaar ontmoet in het appartementencomplex waar ze allebei wonen en hebben het ondanks de coronacrisis erg gezellig met elkaar.



"Omdat op bezoek komen nu niet kan ben ik met mijn drone bij hen op bezoek geweest. Ik hoop dat we snel weer op bezoek mogen komen, want deze lange afstandsbezoeken zijn wel leuk, maar veel minder gezellig."

Behind My Window Yvonne Ten Catebrugge

Behind My Window Yvonne Ten Catebrugge

Behind My Window Yvonne Ten Catebrugge