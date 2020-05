Derde verdachte aangehouden voor bespugen homostel in Amsterdam

AMSTERDAM - De bestuurder van een scooter die vorige maand een homostel in Amsterdam Oost in het gezicht zou hebben gespuugd, is aangehouden. Dat laat de advocaat van het stel, Sébas Diekstra, op Twitter weten. Eerder zijn er al twee andere jongens aangehouden die erbij betrokken waren.

"Bijzonder goed werk van de politie en het Openbaar Ministerie", schrijft Diekstra.

Het stel, Daniël en Fabio, is de afgelopen maand twee keer lastiggevallen in de Indische Buurt in Oost. Het eerste incident was op eerste paasdag, het tweede vorige week zondag. De arrestatie die Diekstra vandaag meldt gaat over het eerste incident. Het stel werd toen belaagd, uitgescholden en bespuugd door een groep tieners, terwijl ze hand in hand naar de supermarkt liepen.

"Ik hoorde ineens achter me een van hen 'kankerhomo's' zeggen", zei een van de mannen na de mishandeling tegen AT5. Toen ze erop in gingen kwamen de tieners terug en werd er gescholden en gespuugd. Dit filmde het stel en deelde ze op social media.

De politie werd erbij gehaald en toen de agenten ter plaatse waren, ging de groep er vandoor. Twee van hen kwamen later terug en bespuugden de mannen. Zij zijn aangehouden. Ook de jongen die achterop de scooter zat is eerder al aangehouden.