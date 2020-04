Bespuugd en uitgescholden homostel: "Ik ga niet stoppen zijn hand vast te houden"

AMSTERDAM - Fabio en Daniël zijn erg geschrokken nadat ze gisteren bespuugd en uitgescholden werden vanwege hun geaardheid. Toch betekent dat niet dat het stel voortaan niet meer hand in hand over straat gaat. 'Ik ga daar niet mee stoppen.' Inmiddels heeft een 15-jarige verdachte zich gemeld bij de politie.

De twee werden zondagmiddag uitgescholden toen ze boodschappen wilden doen in de Molukkenstraat. Een dag later zijn ze terug op de plek waar ze werden bespuugd en uitgescholden en vertellen ze over het incident. "Ik hield de hand van mijn vriend vast zoals ik nu doe en altijd doe. Een groep jonge mensen maakten opmerkingen als "vieze homo" en "kankerhomo"."

Filmpje veel bekeken

Het filmpje dat Fabio vervolgens op Facebook plaatste werd inmiddels al meer dan 400 duizend keer bekeken. Ook werd het door veel mensen opgepikt. Zo reageerden Annabel Nanninga (FvD), Sofyan Mbarki (PvdA) en Jan-Bert Vroege (D66) verontwaardigd op de gebeurtenis via Twitter. Daarnaast deelde burgemeester Halsema vandaag een regenboogvlag op Instagram.

Boodschap

Maar ook landelijk gezien kreeg het incident veel aandacht. Zo twitterde Geert Wilders: "Tuig. Opsluiten en sleutel weggooien." Daniël is duidelijk in wat hij daar van vindt. "Onze boodschap is niet tegen allochtonen. Onze boodschap is tegen discriminatie. Het had ook iemand anders kunnen zijn."



De twee deden inmiddels aangifte bij de politie. Die laat aan AT5 weten dat het filmen van een dergelijk voorval zeker kan helpen bij bijvoorbeeld het opsporen van een verdachte. Toch roept de politie ook op om voorzichtig te zijn met het delen van herkenbare beelden op social media. Zo kan dit invloed hebben op een eventueel proces.

Bang

"Waar ik het meest bang voor ben: we staan hier nu bij de supermarkt en daarnet kwam een van die jongens ook weer voorbij. Die wonen hier. Wij doen hier elke week boodschappen. Hoe gaat dat verder aflopen? Dat weet ik niet", zegt Daniël.



"Maar ik ga niet stoppen zijn hand vast te houden", is Fabio resoluut. "Dat is echt iets naturels, het is geen 'showing off', ofzo. Niet zodat andere mensen het zien. Het is iets normaals. Als je daar iets tegen hebt is dat jouw probleem. Het gaat om respect en tolerantie."

15-jarige jongen

Inmiddels heeft een 15-jarige jongen zich gemeld bij de politie, zo laat een woordvoerder weten. Hij wordt ervan verdacht het stel te hebben beledigd. Er wordt nog gezocht naar andere betrokkenen, die op de mannen zouden hebben gespuugd. De politie roept hen op om zich te melden op het bureau.