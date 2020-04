Tweede verdachte opgepakt voor belaging homostel in Amsterdam-Oost

De nu aangehouden verdachte werd op Koningsdag door agenten in Amsterdam-Oost herkend. Hij is daarop aangehouden en zit vast. De 15-jarige jongen die zich kort na het incident bij de politie meldde, is nog verdachte maar zit in afwachting van zijn proces niet meer vast.

Confrontatie

De confrontatie tussen het stel en een groep jongens gebeurde op Eerste Paasdag in de Molukkenstraat. Fabio en Daniël liepen hand in hand op straat toen ze de groep passeerden om boodschappen te doen. De twee werden uitgescholden om hun geaardheid. Ze belden daarna de politie. Ook zouden ze zijn bespuugd.