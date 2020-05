Bewoners van het 'Bokkepadje' leven toe naar nieuw normaal: "Geduld hebben, dat is het lastigste"

ANDIJK - Hoe gaat het met de Westfries in deze tijd waarin corona heerst, we ons zorgen maken over onze toekomst en ons moeten voorbereiden op een anderhalvemetersamenleving? Al rijdend langs de Westfriese Omringdijk, belt presentator Sander Huisman bij mensen aan. Op gepaste afstand vraagt hij in het programma Omringd de altijd nuchtere Westfries hoe het hen vergaat in tijden van crisis.

In een hofje langs de Omringdijk bij Andijk, ligt een handvol huizen verscholen. Het zijn de bewoners van het 'Bokkepadje'. Eenmaal het kleine bruggetje over, belt Sander aan bij Lieneke Dekker. Lieneke: "Normaal ben ik minder thuis en ga ik meer naar mijn kinderen en kleinkinderen. Het knuffelen met ze mis ik nu wel." Vooral in de eerste week van de crisis, had ze haar handen vol. "Ik ben penningmeester van de gemeenschapsveiling Sarto hier in Andijk. Het was een heel werk om alles af te moeten gelasten. Heel veel verenigingen die daaraan verbonden zijn - het zwembad, huttendorp - die rekenen ook op geld van ons. We hebben gelukkig een reservepot dus het komt wel goed dit jaar.

Quote "Iedereen moet geduld hebben. Maar als je het niet weet hoe lang het duurt, is dat lastig" LIeneke Dekker, inwoner Andijk

In één van de achterste huizen aan het padje, woont Gert-Jan Kooiman met zijn zoon Karel. Gert-Jan: "Mijn zoon is veel boven, Skypen. Toch zit je wel wat meer op elkaars lip." De zondagse kerkdiensten en twee keer per week sporten zijn voor hem weggevallen. "Ik voel mij soms wel eens alleen. Maar de saamhorigheid hier is groot en dat is fijn." Bokkepadje Het aantal huizen is op één hand te tellen maar het 'Bokkepadje' heeft wel een eigen naambord. Ook al is het onoficieel, iedere bewoner kent de geschiedenis van de bijzondere naam. Lieneke: "Vroeger woonde hier achter een bok en die dekte een heleboel geiten. Dat was een goeie bok dus. Het is al een tijd geleden nog voor wij hier kwamen wonen, maar het is nog altijd het Bokkepadje." Met de versoepeling van de maatregelen, begint het reilen en zeilen van de anderhalvemetersamenleving langzaam in te dalen. "Het lijkt me heel lastig. Denk aan het openbaar vervoer, hoe hou je dat vol? Wie blijft er tellen bij de deur? Dat lijkt mij wel een probleem. Het is voorlopig geduld hebben nog, maar niemand weet hoe lang nog precies."

NH Nieuws