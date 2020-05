Opa Rob woont met kleinkinderen in huis: "Je kunt ze maar beter bij je hebben, dan niet zien"

WERVERSHOOF - Hoe gaat het met de Westfries in deze tijd waarin corona heerst, we ons zorgen maken over onze toekomst en ons moeten voorbereiden op een anderhalvemetersamenleving? Al rijdend langs de Westfriese Omringdijk, belt presentator Sander Huisman bij mensen aan. Op gepaste afstand vraagt hij in het programma Omringd de altijd nuchtere Westfries hoe het hen vergaat in tijden van crisis.

"Wij hebben een heel huis vol!", vertelt Rob Ebregt uit Wervershoof. Samen met zijn dochter en kleinzoons staat hij in de deuropening van zijn huis. Het is toeval dat ze met de crisis met drie generaties in huis wonen. "We krijgen een nieuw huis en dat moet nog gebouwd worden", legt kleinzoon Lars (10) uit. Vandaag mogen hij en zijn broertje Finn weer naar school. En daar zijn ze maar wat blij om. "Het voelt anders dat je niet naar school kan", zegt Finn. "Het jammere is dat je in kleine groepen zit en niet met de hele klas. Dat is minder leuk."

Quote "Ik speel wel buiten maar als we nu in grote groepen gaan, dan houden we afstand" FINN (8)

Aan de overkant van de straat zit de fietsenwinkel van André van Duin. De winkel kon ondanks de crisis open blijven. Van Duin: "Ik merk wel dat mensen langer hun fiets in de schuur hebben laten staan. Het was de eerste maand heel erg rustig, maar nu komt het weer op gang." Maar dat betekent niet dat hij zich geen zorgen heeft gemaakt. "Ik denk er wel eens aan als een van onze gezinsleden ziek wordt. Het kan zomaar gebeuren. Dan moeten we de zaak ook sluiten want ik woon in de zaak en leef hier. Hopelijk gebeurt dat niet." Op een mooie dag wordt er veel gefietst langs de Westfriese Omringdijk. Ook Van Duin zelf gaat er graag op uit. "We zijn net terug van een ronde fietsen, zeker als het zulk mooi weer is, is het heerlijk."

