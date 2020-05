Ineke paste altijd op de kleinkinderen: "Nu schrijven we veel brieven"

OOSTERDIJK - Hoe gaat het met de Westfries in deze tijd waarin corona heerst, we ons zorgen maken over onze toekomst en ons moeten voorbereiden op een anderhalvemetersamenleving? Al rijdend langs de Westfriese Omringdijk, belt presentator Sander Huisman bij mensen aan. Op gepaste afstand vraagt hij in het programma Omringd de altijd nuchtere Westfries hoe het hen vergaat in tijden van crisis.

Dit keer is Sander in misschien wel het kleinste dorp van West-Friesland: Oosterdijk. Daar belt hij aan bij één van de dertig huizen en treft hij Ineke Floris. "Het is wat rustiger geworden. Normaal gesproken had ik veel eters over de vloer, maar nu zijn we met z'n tweeën."

In en rondom huis wordt er hard gewerkt. Ineke: "Onze zoon komt wel langs. We hebben een schuur die verrot was, die hebben we afgebroken." Ook al kan ze nu niet oppassen op de kleinkinderen, het is er niet minder druk om geworden. "Ik paste altijd op de kleinkinderen van mijn zus. Die stuur ik nu maar briefjes. Evy zit in groep 3 dus ze moet leren lezen. Als ze mijn brief voorleest, dan krijg ik daar weer een filmpje van. Heel leuk!"

Frisse lucht

In een grote boerderij aan de rand van Oosterdijk woont de vijfentachtigjarige Antoon van der Lee. Voor hem is er weinig veranderd, behalve dat de buren nu de boodschappen doen. Van der Lee: "Ik maak me niet zo'n zorgen. Als ik in de stad gewoond had misschien wel, maar hier is op het land is er alleen maar frisse lucht".

Buurman Moritz Ceulemans is daarentegen in een heel ander dagritme terecht gekomen. Ceulemans: "Ik ben plantenveredelaar en maak veel internationale reizen. Dat ligt nu helemaal plat." Maar vervelen doet hij zich zeker niet: "Ik sta op het punt van baan te wisselen. En ik heb de tijd om thuis dingen te doen, dat is heel prettig."

