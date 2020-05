Voor Kitty is de crisis doorslaggevend om te stoppen met B&B: "Het is goed zo"

ANDIJK - Hoe gaat het met de Westfries in deze tijd waarin corona heerst, we ons zorgen maken over onze toekomst en ons moeten voorbereiden op een anderhalvemetersamenleving? Al rijdend langs de Westfriese Omringdijk, belt presentator Sander Huisman bij mensen aan. Op gepaste afstand vraagt hij in het programma Omringd de altijd nuchtere Westfries hoe het hen vergaat in tijden van crisis.

"Ik zat te twijfelen of ik dit jaar weer zou starten", vertelt Kitty Drost tegen WEEFF. Al jaren is ze eigenaresse van een bed & breakfast en theetuin aan de Omringdijk. Kitty: "Ik word tweeënzestig en het is goed zo. Normaal gesproken zijn mijn dagen hartstikke druk, nu geniet ik van de kleine dingen in het leven."

De theetuin blijft bestaan maar de appartementen zijn vergeven. "Nu verhuur ik de ruimtes permanent. Ik ben weduwe en kan mij goed redden met het inkomen dat ik heb." Over haar eigen gezondheid maakt Kitty zich geen zorgen, ook al heeft ze het virus van dichtbij meegemaakt. "Mijn eigen zoon en schoondochter hebben allebei corona gehad. Ik heb ze - op afstand- geholpen waar ik kon met boodschappen doen. Het gaat nu weer goed met ze. Vooral mijn schoondochter is heel ziek geweest."

Boodschappen

Buurman Ton Koster die verderop aan de dijk woont, blijft zoveel mogelijk binnen. "Het is soms best lastig. We gaan nog wel naar mijn dochter in Amsterdam en boodschappen doen." Hoewel het boodschappen doen bij hem met name tot frustratie leidt. "Ik ga nu niet meer mee. Maar dat komt omdat ik boos wordt van mensen die niet opletten of mensen die toch te dichtbij komen. "

Bekijk hier de hele aflevering van Omringd in Andijk: