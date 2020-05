Ouders en kinderen moeten op eerste schooldag even wennen: "Ik sta nog een beetje te bibberen"

SCHOORL - Bij basisschool Teun de Jager in Schoorl werd vanmorgen door sommige kinderen toch wel een traantje gelaten. Na acht weken thuisonderwijs opeens weer naar school is best wel even wennen. Ook voor de ouders. "Ik sta zelf ook nog een beetje te bibberen, maar alles went wel weer", vertelt een van de ouders.

Want vanwege het coronavirus gaat het allemaal net even anders dan anders. Zo moeten ouders achter het hek blijven. Dat terwijl de kleuters normaal gesproken tot in de klas mogen worden begeleid. Toch is er ook blijdschap. "Dat thuisonderwijs is niks voor mij", lacht een van de ouders. "Ik ben blij dat ik geen juf ben."

Vriendinnetjes

Een andere moeder is ook opgelucht dat haar dochter weer naar school gaat. "Het werd ook wel weer een keertje tijd en ze had er zelf ook zin in. Ze heeft haar vriendinnetjes wel gemist en met de maatregelen die ze nu nemen denk ik ook dat het wel weer kan."

Volgens Robert Smid, directeur van de stichting ISOB waar de school deel van uitmaakt, is het verantwoord om weer les te geven. "Er is een heel goed protocol dus ik heb daar veel vertrouwen in. Ik ben ook trots op hoe wij dat met alle medewerkers hebben voorbereid. Ik merk ook dat er veel begrip is bij ouders en dat verdient ook een compliment."

Welkomstcadeau

Voor alle kinderen en leerkrachten is er op deze eerste dag ook nog een leuk welkomstcadeautje. Dit in verband met het 20- jarig bestaan van de stichting. Juf Esther de Glas krijgt een grote kaasmand overhandigd van kaasboer Niek uit Schoorl. "Daar ga ik zeker van genieten", vertelt ze lachend. Ze is blij dat ze weer aan de slag kan. "Ik kon eigenlijk niet wachten tot het weer zover was."