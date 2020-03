Scholenorganisaties blikken terug op thuisonderwijs door corona: "Een goede eerste week"

ZAANSTREEK-WATERLAND - Het is een week geleden dat premier Rutte aankondigde dat alle scholen dicht moesten. Een omschakeling voor veel schoolbesturen, juffen en meesters. Vooralsnog lijkt het thuislesgeven een succes, scholenorganisatie OPSPOOR "Ondanks de moeilijke periode zijn veel docenten juist nu gelukkig."



De focus deze week was het onderwijs van de grond krijgen, volgens de woordvoerder van Zaan Primair. Dit gebeurde op veel verschillende manieren, want de scholen zijn nog zoekende. Zaan Primair wil zich de komende tijd richten op het verbeteren van onderwijs op afstand. De organisatie wil kijken wat er goed gaat en dat nog beter maken. De organisatie vindt het belangrijk om de kinderen te volgen en de groei te monitoren. De leerlingen in de naschoolse opvang worden ook gesteund en daarom komt er vanaf deze week elke ochtend een leerkracht helpen. Zo krijgen ook de kinderen met ouders in vitale beroepen hulp. Juist in de periode dat iedereen thuis zit, vindt Zaan Primair het belangrijk om de kwetsbare kinderen te blijven volgen. Niet elk kind heeft een veilige thuissituatie. De scholen gaan over onderwijs, maar de leerkrachten zullen op afstand nog steeds blijven opletten of alles in orde is en signalen doorgeven aan interne begeleiders. Leenlaptops Tot slot zal Zaan Primair zich de komende week richten op het in kaart brengen in welke gezinnen tablets of computers ontbreken. Vanuit de overheid is voor deze gezinnen een budget vrijgemaakt om leenlaptops aan te schaffen en de school zal dit verder regelen. De woordvoerder van Zaan Primair benadrukt dat er heel hard gewerkt wordt. De organisatie is blij en trots op wat ze bereikt heeft de afgelopen week.

Soms met boek en schrift Scholenorganisatie Agora zegt dat de eerste week boven verwachting goed is gegaan. Soms met boek en schrift in plaats van laptop, maar het is overal gelukt. Kinderen die geen laptop hebben krijgen spullen mee vanuit school en als dit niet lukt werken ze vooralsnog met een boek en schrift. Sommige kinderen hebben thuis geen WiFi: “We zijn aan het kijken wat er mogelijk is voor deze leerlingen”, zegt de voorzitter van het College van Bestuur, Taco Keulen. Volgens de organisatie is tot nu toe alles heel goed gegaan en zetten ze deze lijn door.

'De zoektocht is heel waardevol'

Voordat de minister de aankondigingen deed voelde OPSPOOR al aankomen dat de scholen gingen sluiten. 'Onderwijs op afstand' werd werkelijkheid en afgelopen week is dat met veel positieve energie gestart. Fleur van Hoorn van het IT-Lab van OPSPOOR: “Alle 37 scholen maken mooie sprongen. Het is een uitdaging om de lesstof online aan te bieden, maar elke school doet hard haar best om het niveau te waarborgen. Het blijft belangrijk om de kwaliteit te meten en te controleren welke vaardigheden de leerlingen beheersen."

Bij OPSPOOR merken ze dat net als veel volwassenen kinderen sociale contacten missen. Kinderen videobellen elkaar om samen de opdracht te maken en elkaar zo toch nog te spreken. Coen Schans van het IT-Lab van OPSPOOR: “Op de lange termijn is deze zoektocht heel waardevol. Het face to face leren weten we volgens de organisatie wel, maar we leren nu veel over de online leerwereld." Leraren staan in hun kracht Ook ziet OPSPOOR dat ondanks de moeilijke periode veel docenten juist heel gelukkig zijn. Van Hoorn: “Ze staan weer in hun kracht.” Dit komt doordat ze zelf het onderwijs mogen vormgeven. De ene docent neemt een video op, terwijl de andere leerkracht liever lesgeeft via een livestream. Leerkrachten krijgen zo de regie weer terug en genieten van het vak. Het gaat nu om de vraag 'Wat heb jij nodig?' en in die lijn gaat OPSPOOR deze week ook verder. Daarnaast wil de organisatie goed in kaart brengen hoe je een leerling volgt. De komende week wordt het noodpakket vervangen voor het ‘normale’ lespakket en zal er per dag gekeken worden naar wat nodig is om te blijven groeien.