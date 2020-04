Scholen nemen verschil in thuisonderwijs onder de loep

Het is voor scholen haast onmogelijk om kinderen persoonlijke begeleiding te geven als ze niet in de klas zitten. Daarbij verschillen de online lesmethodes vaak per school en soms zelfs per kind. "Sommige scholen geven papier mee, een andere gebruikt Snappet of een ander digitaal platform", Vertelt Lidwien Bruin van koepelorganisatie Opspoor.

Verschil

Opspoor bestuurt scholen in Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer, waaronder De Piramide in Edam met 90 leerlingen. Op deze school zitten veel kinderen zitten waarvan de ouders het Nederlands niet altijd machtig zijn.

Tevens bestuurt het basisschool De Nieuwe Wereld in Purmerend met 300 kinderen, uit een relatief rijkere omgeving. Beide scholen hebben hun eigen lesmethode.

De Piramide heeft door zijn kleine omvang en diverse populatie gekozen om heel individueel les te geven. De Nieuwe Wereld heeft aparte pakketten voor onder- boven-, en middenbouw.

Delen van aanpak

Beide scholen zijn tevreden met de eigen aanpak en delen hun oplossingen met het bestuur wat nu alle moeilijkheden en oplossingen van les op afstand in kaart aan het brengen is. En dat is hard nodig want nu de kinderen langer van school blijven is er opnieuw actie nodig.