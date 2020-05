Aalsmeerder wint slag tegen aanleg parkeerterrein bij Schiphol

De Aalsmeerder woont op 110 meter afstand van het aan te leggen parkeerterrein. En onder de aanvliegroute van vliegtuigen naar Schiphol, op een plek waar inmiddels geen huizen meer mogen worden gebouwd.

Leefklimaat

De omwonende vindt dat de gemeente Aalsmeer bij het verlenen van de vergunning onvoldoende onderzocht heeft wat de effecten zijn van een nieuw parkeerterrein en overvliegende toestellen. Hij vindt het een verdere aantasting op het woon- en leefklimaat in zijn directe omgeving. De Aalsmeerder stapte in 2019 daarom naar de rechter maar die verklaarde zijn klacht toen ongegrond.

Onterecht, oordeelt de Raad van State nu. De gemeente had meer onderzoek moeten doen naar de effecten van de luchtkwaliteit of in ieder geval duidelijker moeten maken dat het wel degelijk is onderzocht. Aalsmeer krijgt 26 weken de tijd om hier alsnog aan te voldoen.

Schipholparkeren

Het aan te leggen parkeerterrein in Aalsmeer moet een oppervlakte krijgen van 23.000 vierkante meter. 1300 langparkeerders kunnen hier hun auto kwijt. Het gebied is onderdeel van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer.