Rekenkamer: cyberveiligheid grenstoezicht Schiphol onder de maat

SCHIPHOL - De cyberveiligheid van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol is onvoldoende en niet toekomstbestendig. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Beveiligingstesten op de IT-systemen vinden niet of nauwelijks plaats. De software van twee IT-systemen is zonder de vereiste goedkeuring operationeel. En IT-systemen zijn niet aangesloten op de detectiecapaciteit van Defensie en Schiphol. De Rekenkamer noemt het "onbegrijpelijk" dat dit niet al eerder op orde is gebracht.

Koninklijke Marechaussee

De cyberveiligheid van de IT-systemen is van cruciaal belang om digitale sabotage, spionage en criminaliteit tegen te gaan. Als de IT van het grenstoezicht door een digitale aanval onbruikbaar wordt, kan de marechaussee het grenstoezicht niet of nauwelijks uitvoeren. Lange wachtrijen Lange wachtrijen, vertraging en annulering van vluchten zijn daarvan mogelijk het gevolg. Een ander risico is dat buitenlandse veiligheidsdiensten cyberspionage inzetten om de gegevens van bepaalde reizigers in te zien. Daarnaast kunnen cyberaanvallen worden ingezet om informatie te manipuleren, zodat gezochte personen makkelijker de grens kunnen passeren. Het grenstoezicht zal de komende jaren verder digitaliseren, schrijft de Rekenkamer. Het is belangrijk dat het niveau van cybersecurity snel op orde wordt gebracht. De benodigde kennis en kunde zijn daarvoor in huis. De aanbevelingen komen daarom dan ook neer op "daadwerkelijk doen wat al mogelijk is".

Algemene Rekenkamer