Ons Tweede Thuis verrast met entertainment en een lekkere snack: "Alleen maar blije gezichten"

AMSTELLAND - Stichting 'Dag van je leven' verraste op Bevrijdingsdag alle cliënten en medewerkers van zorginstelling Ons Tweede Thuis in regio Amstelland. Bij zo'n veertig vestigingen werd een taart bezorgd voor het personeel. Voor de mensen met een beperking was entertainment geregeld en er werden verse poffertjes gebakken!

Medewerkster Anita van het woonzorgcomplex vertelt hoe moeilijk de huidige situatie voor haar cliënten is. "Omdat onze cliënten niet naar buiten mogen, geen visite mogen ontvangen en hun ouders hier niet mogen zijn, is het een verdrietige dag. Ze hadden dit graag met hun verwanten willen vieren. We maken zo er toch een feestje van!"

Rustgevende bellenblaasshow

Bij de meeste locaties kwam een zanger of dj langs. Bij de vestiging aan de Beethovenlaan in Aalsmeer was er een rustgevende bellenblaasshow. Iets waar de kinderen vol ongeloof van genoten. Ook de poffertjes vielen goed in de smaak, zo vertelt bewoner Job: "Ik vind poffertjes wel echt het lekkerste eten aller tijden, I like that."