Haarlem deelt 'bevrijdingsboxen' uit om ouderen een hart onder de riem te steken

HAARLEM - Zo'n tachtig Haarlemse ouderen, die deze dagen veelal binnen moeten blijven vanwege het coronavirus, hebben vandaag een zogenaamde 'BevrijdingsBox' van de gemeente ontvangen. Een doos vol met verrassingen, bedoeld als steuntje in de rug in deze lastige tijden.

Samen de vrijheid vieren

"Ik voel me vereerd dat ik deze BevrijdingsBox mag overhandigen. En ik ben ontroerd, alle mooie initiatieven raken me. Mijn eigen moeder is ook veel alleen en ik zal haar vandaag ook nog verrassen met een bezoekje. Het is een eenzame tijd voor de ouderen. De afgelopen dagen zijn er ruim 80 BevrijdingsBoxen geknutseld voor en door Haarlemmers om zo met elkaar 75 jaar vrijheid te vieren", aldus de wethouder.

Blij

Er zit van alles in de boxen. Wilhelminapepermuntjes, puzzelboekjes, knutselwerkjes en nog veel meer. De ouderen die een box mochten ontvangen gaven aan er erg blij mee te zijn en het fijn te vinden dat er Haarlemmers zijn die aan ze denken.