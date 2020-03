Martijn is architect en vrijwilliger bij BUUV Haarlem: "Ik vind het fijn om iets voor een ander te doen"

HAARLEM -Martijn Veenstra (30) heeft zich vier weken geleden als vrijwilliger aangemeld bij hulporganisatie BUUV Haarlem en had vandaag zijn eerste klus; een hoogbejaarde dame weer aan warm water helpen. "Ik weet niet hoe lang ze zonder warm water zat, maar ze was erg blij dat ik haar cv-ketel heb bijgevuld met water."

Bij BUUV en vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving hebben zich de afgelopen weken honderden vrijwilligers aangemeld, die allemaal graag iets voor een ander willen doen in deze tijd waarin het coronovirus overheerst in Nederland

Martijn Veenstra is een van hen. In het dagelijks leven is hij bouwkundige en heeft hij een eigen architectenbureau. "Ik heb een mooi salaris en ik vind het ook fijn om iets voor een ander te kunnen doen. "

Normaal gesproken zit Martijn veel achter zijn bureau te ontwerpen en soms vindt hij het ook fijn om even de handen uit de mouwen te steken. Toen de vraag vanuit BUUV Haarlem kwam of hij de cv-ketel voor een oudere dame wilde bijvullen, was het antwoord dan ook al snel ja.

"Ik heb even met haar gekletst en ze was nog heel goed aanspreekbaar. Ik had wel de indruk dat ze blij was dat ik haar kon helpen."

Veiligheidsmaatregelen

Martijn is zich er wel van bewust dat hij in deze rare tijd, extra voorzichtig moet zijn. Voorafgaand aan de klus heeft hij dan ook even geïnformeerd bij BUUV of hij nog speciale veiligheidsmaatregelen moest nemen in verband met het coronavirus. Dit bleek niet het geval te zijn, behalve de gepaste afstand van anderhalve meter bewaren.

Bij BUUV-Haarlem zijn ze ontzettend blij met mensen als Martijn. "Het is mooi om te zien dat ook jonge mensen zich bij ons melden om te helpen, vertelt Renate van Hulten van BUUV-Haarlem. "Hopelijk blijven ze ook bij ons na deze ellendige periode."