Vrijwilligerspunt start website voor hulpbehoevenden tijdens coronacrisis

WEST-FRIESLAND - Vrijwilligerspunt West-Friesland heeft zich aangesloten bij de website www.coronahelpers.nl. Via deze website kunnen mensen die op welke manier dan ook te maken hebben met de coronacrisis, om hulp vragen. Máár mensen kunnen ook hulp aanbieden.

En dat is vooral wat er op dit moment gebeurd in West-Friesland. Er bieden meer mensen hulp aan dan dat er hulpbehoevenden zijn. "Het loopt vooral goed vanuit de kant van de vrijwilligers. Op dit moment hebben vijftig vrijwilligers zich aangemeld om te helpen", vertelt Nancy Alders van Vrijwilligerspunt. Het is gek genoeg dus wachten op meer hulpaanvragen uit de regio West-Friesland. Tien mensen hebben tot nu toe hulp aangevraagd via de website en dat betekent dat er nog veertig vrijwilligers inzetbaar zijn voor de organisatie. "Ik denk toch dat er een beetje schroom is om aan te geven dat je hulp nodig hebt. Ook zijn er op dit moent zoveel initiatieven vanuit burgers en gemeenten waardoor mensen niet meer zo goed weten waar ze terecht kunnen. Wat overigens niet wegneemt hoe mooi het is dat er zoveel initiatieven zijn", vertelt Alders.

Quote "Wij zijn op zoek naar pabo-studenten of leraren die de tijd hebben" Nancy Alders, Vrijwilligerspunt

De website wil er voor iedereen zijn. Van een boodschapje doen voor ouderen tot het ondersteunen van jonge gezinnen. "Wij zijn vaak erg gericht op de oudere doelgroep maar wij willen nu ook aandacht vragen voor jonge gezinnen. Wat wij merken is dat veel ouders nu thuis zitten met hun kinderen en naast hun werk ook ineens de juf of meester moeten vervangen. Daarom zijn wij op zoek naar pabo-studenten of leraren die de tijd hebben om deze gezinnen op afstand te ondersteunen", sluit Alders af.

Ken of ben jij iemand die hulp nodig heeft of wil aanbieden? Kijk dan op www.coronahelpers.nl of bel naar 0229-216499. Mailen mag ook naar info@vrijwilligerspunt.com.