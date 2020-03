Tergooiziekenhuizen zoeken hulp van vrijwilligers: "Wil je ons helpen? Meld je aan"

Tergooi zoekt niet-zorgprofessionals, die op allerlei vlakken ingezet kunnen worden. "We zijn blij met alle spontane en enthousiaste reacties. Op dit moment kunnen we nog niet overzien welke hulp nodig gaat worden. Als we jouw hulp of expertise kunnen inzetten, zullen we contact met je opnemen", schrijft Tergooi in de vacaturetekst.

Tergooi heeft, net als alle andere ziekenhuizen, maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus en besmetting van medewerkers en patiënten te beperken. Daardoor gelden er strenge regels over wie er wel en niet het ziekenhuis in mag. "Ondanks deze maatregelen kan het zijn dat er (tijdelijk)behoefte is aan extra ondersteuning op verschillende niet zorg gerelateerde plekken binnen Tergooi."