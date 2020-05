Bergense ouderen verrast met bevrijdingsdiner, bezorgd met oude legerjeeps

BERGEN - Het is een komen en gaan van oude legervoertuigen in het centrum van Bergen. Ze halen er 900 bevrijdingsdiners op die ze aan huis bezorgen. 150 van die maaltijden zijn speciaal voor ouderen. Familie of vrienden konden hen daarvoor opgeven.

Drie restaurants in Bergen en Schoorl zagen hun eigenlijke plannen voor 5 mei door de coronamaatregelen in het water vallen. "Een paar weken geleden bedachten we daarom dit", vertelt Martin van Bourgonje. "Stay home en wij komen met jeeps in de sfeer van de bevrijding naar je toe."

NH Nieuws/ Anne Klijnstra