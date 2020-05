Deborah op zoek naar geschiedenis opa en oma: "Op meerdere manieren doet het wat met mij"

AMSTELVEEN - Deborah Kalkoene (39) uit Amstelveen is al zo'n twee jaar bezig met onderzoek naar hoe haar grootouders de Tweede Wereldoorlog hebben ervaren. Ze heeft hier nooit met hen over gesproken. Via online en fysieke archieven probeert ze nu de geschiedenis van opa en oma in oorlogstijd vast te leggen.

Daarom is Deborah zelf op onderzoek uitgegaan. In het begin kon ze dagen en nachten achter elkaar blijven zoeken op het internet. "Emotioneel doet dat ook wat met me want er komen dingen naar boven die best pijnlijk zijn om te lezen. Het besef, het idee wat ze hebben meegemaakt, dat dat mijn opa en oma waren, dat kan soms heel naar zijn om te lezen."

Hartog en Hendrina Kalkoene leerden elkaar na de oorlog kennen, in betere tijden. Beiden overleefden die gruwelijke periode. Hartog werd naar meerdere werk- en concentratiekampen vervoerd, maar opa heeft daar nooit een woord met zijn kleindochter over gerept.

Laatste woonadres

In juli 1942 werd Hartog Kalkoene samen met zijn ouders en broertje opgepakt in hun huis in de Amsterdamse Valckeniersstraat. Vanuit de Stadsschouwburg werd het gezin gedeporteerd naar kamp Westerbork. "Dit was hun laatste woonadres. Hier hebben ze voor het laatst als gezin gewoond en geleefd."

Struikelstenen

De familie heeft voor het huis drie struikelstenen geplaatst als herinnering aan het drama dat zich hier in de vorige eeuw heeft voltrokken. Volgens Deborah is het belangrijk om stil te staan bij de vrijheid die we nu kennen en dat we die niet als vanzelfsprekend moeten zien. "Zeker in deze tijden is het belangrijk om goed te beseffen dat vrijheid niet te koop is en dat je die niet cadeau krijgt, je moet er wel wat voor doen."

Op de vraag of Deborah antwoord heeft gekregen op al haar vragen en of ze haar onderzoek naar haar grootouders kan afronden, is ze kort: "Nog lang niet, nee. Het onderzoeken gaat nog altijd door."