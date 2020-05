Huizen herdenkt oorlogsslachtoffers met bijzondere herdenkingsvideo

De herdenking is een korte film geworden, waarin de levensgeschiedenis van 6 van 98 slachtoffers op het herdenkingsmonument, wordt verteld. Ook is er ruim aandacht voor drie Huizer oorlogshelden Arie de Waal, Klaas Snel en Jacob Brands.

Rode draad in het geheel is de wandeling die burgemeester Niek Meijer maakt van de plek waar de drie verzetsmannen werden geëxecuteerd, bij het Warandepark naar het monument aan het Prins Bernhardplein. Ook dankzij dronebeelden is prachtig te zien hoe hij dwars door het dorp wandelt, met een roos in zijn hand. Hij en de jongeren leggen tenslotte bloemen bij alle namen.

Net als in andere gemeenten is de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Huizen dit jaar ook anders dan andere jaren. Vanwege het coronavirus is de herdenking niet te bezoeken.