Kroegbazen eisen meer hulp van regering: "Anders gaan we weer open"

NOORD-HOLLAND - Al zo'n anderhalve maand wordt er geen biertje meer getapt of bitterbal gegeten in de kroegen van Nederland. De sector wordt dan ook keihard geraakt door de coronacrisis. De hulp van de regering is volgens de meeste kroegbazen te mager en de roep om actie wordt steeds luider.

Adobe Stock

Een van de gedupeerde kroegbazen is horecamagnaat Laurens Meyer. Hij heeft zo'n vijftig kroegen in zijn beheer. In het AD deed hij vandaag de oproep aan de regering om de horeca ze snel mogelijk weer te openen. Zo niet, dan neemt hij het heft in eigen handen en opent op 1 juni de deuren. "Voor veel ondernemers zal opengaan het laatste redmiddel zijn", vertelt hij.

Quote "We vinden het allemaal wel mooi geweest!" Kroegbaas van Café 't Hartje, Alkmaar

Verschillende kroegen in de provincie scharen zich achter Meyers. Zo ook de eigenaar van Café 't Hartje in Alkmaar. "Ik spreek namens iedereen als ik zeg dat we het wel mooi geweest vinden. De overheid komt de beloftes die het eerder gedaan heeft niet na. We krijgen helemaal geen negentig procent van het werknemersloon vergoed, eerder rond de zestig procent. We hebben 25 man op de loonlijst staan, dus reken maar uit", vertelt hij. "Als de rest de deuren opengooit op 1 juni doen wij dat ook", zegt hij stellig. Water aan de lippen Kroegen hebben in deze tijd maar weinig mogelijkheden om überhaupt wat geld te verdienen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld restaurants. Ze voelen zich zelfs tegengewerkt door de overheid. Bijvoorbeeld Café De Bar in Purmerend. Zij hadden hier plannen om drankpakketten te kopen, maar dat werd door de gemeente de kop ingedrukt. "Verder krijgen we niet de vrijstelling en hulp waarop we hopen om nog wat van 2020 te kunnen maken", laat het team van het café weten

Quote "Dit kunnen ze niet maken" Ronald Dekker, café de Vriendschap

Ook voor Ronald Dekker van café de Vriendschap in Tuitjenhorn en Bolletjescafé de Klok in Warmenhuizen kan het opheffen van de maatregelen niet snel genoeg komen. "Het water staat ons aan de lippen. We zijn behoorlijk aan het investeren geweest en hebben uitzicht op helemaal niets. Dit kunnen ze niet maken." Mensenlevens Toch gaat het de meeste kroegbazen te ver om tegen de wet in de deuren te openen. "Ik denk dat dit tactiek is van meneer Meyers", vertelt Pim Meijer van café De Lift in Haarlem. "Het is een zakenman en hij wil druk uitoefenen op de overheid. Er gaan veel bedrijven over de kop en dat is moeilijk maar er staan mensenlevens op het spel", vertelt Meijer. "Ik sta te popelen om open te gaan. Dat is financieel heel belangrijk. Maar ik ga niet buiten de wet om", benadrukt hij.

ANP

Café De Bar in Purmerend denkt er hetzelfde over. De eigenaar wil dolgraag weer open, maar het risico op een boete neemt hij niet. "Ik ga het voortbestaan van ons mooie café natuurlijk niet op het spel zetten. Laten we hopen dat de ogen van de beleidsbepalers eens open gaan en de horeca gewoon de steun krijgt die het verdient." Koninklijke Horeca Nederland De branchevereniging van de horeca, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), schaart zich deels achter de oproep van Meyers. Een woordvoerder laat weten aan NH Nieuws dat ze begrijpen dat ondernemers het water aan de lippen hebben staan en snel weer open zullen moeten. "Als er niet per direct wordt ingegrepen door het kabinet, moet tweederde van de horecazaken zijn deuren per 1 juli sluiten. Wij kunnen het toch opengaan natuurlijk niet adviseren, maar begrijpen doen we het wel." In gesprek De KHN is van mening dat de urgentie van nood in de sector niet doordringt tot het kabinet. "Onze inzet en verwachting was om concrete toezeggingen te ontvangen, maar daarvan was echter geen sprake. We voelen ons in de steek gelaten door het kabinet, dat zegt ondernemers te willen helpen", aldus de woordvoerder.