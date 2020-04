Horecaman in tranen: "Zaak net open en kom nergens voor in aanmerking, zo oneerlijk"

JULIANADORP - Net drie weken was het grandcafé van de 34-jarige Marcel Brunsveld aan het Loopuytpark in Julianadorp geopend, toen de overheid aankondigde dat alle horeca voor onbepaalde tijd dicht moest. Inmiddels is hij een maand verder en de wanhoop nabij: "Ik kom nergens voor in aanmerking en ben bang dat ik mijn personeel moet ontslaan. Als nieuwe ondernemer heb ik geen buffer, dus ik ben afhankelijk van de steun. En dat krijg ik niet omdat ik te kort open was. Zo oneerlijk."

Maar voor deze regeling komt Marcel niet in aanmerking. "Omdat ik nog maar net open was, kan ik geen volledige maandcijfers van februari overleggen en dus krijg ik niets. Ik loop zo een bedrag van 18.000 euro mis. Het voelde alsof de deur in mijn gezicht werd dichtgeslagen."

Zo'n 250.000 euro heeft hij in het bedrijf geïnvesteerd. Marcel: "Vier maanden ben ik bezig geweest met klussen en opknappen en op 19 februari ging ik open." Drie weken was hij open en toen gooide de coronacrisis roet in het eten. Alle horeca moest dicht, dus ook zijn grand café. "Logisch natuurlijk, maar ik maakte me wel zorgen. De proeftijd van mijn mensen liep af, maar ik wist ook: als ik weer open mag, heb ik ze hard nodig. En vooral koks zijn moeilijk te vinden. Dus ik besloot hen te houden en één andere medewerkster. In de hoop dat ik gauw weer open kon. Bovendien hoorde ik dat er mogelijk een noodregeling zou komen."

Want dat het nu minder gaat, is wel duidelijk. De ondernemer komt oorspronkelijk uit Den Helder, werkt al sinds zijn vijftiende in de horeca en begon tien jaar geleden in Amsterdam een eigen bar-café. "Vorig jaar heb ik mijn huis met overwaarde verkocht en besloot ik met eigen geld, en een lening van een vriend, een zaak in Julianadorp op te starten."

De tranen biggelen vanmiddag over Marcels wangen, zo is te zien in het filmpje dat hij op de Facebookpagina van zijn zaak Grand Café 1909 zette. Hij zat er helemaal doorheen. "Ik ben iemand die snel zijn emoties toont. Dat doe ik als het goed gaat, maar ook in mindere tijden."

Wat hem steekt, is dat zakenlieden die al jaren een eigen bedrijf hebben, wél voor alle vergoedingen in aanmerking komen en dat hij als nieuwe ondernemer buiten de boot valt. "Terwijl zij juist een buffer zouden moeten hebben in tijden van nood. Dat had ik in Amsterdam ook: ik had altijd een bedrag van 20.000 euro op de rekening. Zodat ik mijn personeel nog maanden kon betalen. Maar omdat ik hier net was begonnen en ik al mijn geld erin had gestoken, heb ik nu nog helemaal geen geld achter de hand en kan ik niks."

Businessplan

Hij heeft nu al zijn hoop gevestigd op een goed businessplan. "Mogelijk dat ik dan van de banken wel wat krijg. De overheid zegt wel dat de banken coulanter zijn in deze periode, maar ze zijn nog net zo streng. Begrijpelijk, want iedereen zit in de problemen. Maar als nieuwe ondernemer is het wel erg zuur. Al mijn geld zit er in en ik loop kans mijn bedrijf te verliezen."

Toch blijft Marcel strijdvaardig. "Het is lief dat mijn personeel een crowdfundactie heeft opgezet (waarmee nu al ruim 4.600 euro is opgehaald red.), maar ik geef zelf ook niet op. Ik ga knokken voor mijn bedrijf. Dit is mijn grootste passie. Het enige wat ik hoop, is dat de overheid in gaat zien dat de nieuwe ondernemers ook moeten worden geholpen. Want waarom zou je nog voor jezelf beginnen? Ik denk nu ook wel eens: had ik maar bij een baas gewerkt, in plaats van mijn eigen bedrijf begonnen, dan had ik nu niet in deze problemen gezeten."

Bekijk hieronder de emotionele video die Marcel op Facebook zette: