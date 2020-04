Hoornse ondernemers hebben al 550.000 mondkapjes naar Nederland gehaald: "Het is een druppel op een gloeiende plaat"

HOORN / VOLENDAM - Het Hoornse initiatief Doneereenmondkapje.nl heeft in ruim een maand tijd al 550.000 mondkapjes naar Nederland gehaald. Via hun website zamelen de ondernemers belangeloos geld in om de mondkapjes aan te schaffen en te verspreiden over ziekenhuizen. Morgen geven ze 20.000 mondkapjes aan de dependance van het Dijklander Ziekenhuis in Volendam.

Guillaume Groen

"In een maand tijd is er al 660.000 euro gedoneerd via de website", vertelt een van de initiatiefnemers Camiel Dekker. Het oorspronkelijke idee was om de mondkapjes uitsluitend aan het ziekenhuis in Hoorn te doneren, maar de donaties liepen zo snel op dat de mondkapjes nu landelijk verspreid worden. "We hebben ze tot nu toe aan elf ziekenhuizen mogen overhandigen en daar komen er deze week nog eens negen locaties bij."

Quote "Je brengt voor het weekend tienduizend mondkapjes en na het weekend zijn ze weer op. Dat frustreert soms" Camiel dekker - initiatiefnemer doneereenmondkapje

550.000 mondkapjes dat lijkt ongelooflijk veel, maar volgens Dekker zijn zij slecht een druppel op een gloeiende plaat. "Als je bedenkt dat een ziekenhuis er gemiddeld 2.500 per dag verbruikt dan valt dat vies tegen. Tijdens het paasweekend zat een Amsterdams ziekenhuis bijna met een tekort. Wij brachten daar voor het weekend 10.000 mondkapjes, maar dan weet je ook dat ze na het weekend al bijna op zijn. Dat is soms frustrerend". 'Nee' verkopen De aanvragen komen vanuit alle hoeken van het land. Ook vanuit verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. "We hebben gekozen alleen aan ziekenhuizen te leveren, maar dat betekent dat we ook nee moeten verkopen. Dat is moeilijk". Er gaat veel tijd in zitten voor de ondernemers, maar de reacties van de ziekenhuizen dat maakt veel goed. "Op het moment dat je de mondkapjes overhandigt spreek je ook de artsen en hoor je hoe dankbaar ze zijn. Het is mooi dat je iets kan bijdragen aan hun veiligheid. Een idee dat met twee man aan de keuken tafel begint, kan nu misschien wel levens kunt redden. Dat is mooi." 20.000 mondkapjes naar Volendam Donderdag 30 april om 10.00 uur worden 20.000 mondkapjes naar het Dijklander Ziekenhuis in Volendam gebracht. Joost Ooms - algemeen manager van Handbalvereniging Kras in Volendam - overhandigt deze aan Mark Koorndijk van Coppa, het inkoopadviesbureau voor de zorg en overheid. De Volendamse handbalvereniging heeft zich fanatiek ingezet en zamelde zoveel geld in, dat het Hoornse intiatief nog eens 100.000 mondkapjes kon aanschaffen.