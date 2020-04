Het is de Hoornse ondernemers gelukt: eerste 100.000 mondkapjes verdeeld over ziekenhuizen

HOORN - Het heeft flink wat moeite gekost, maar het is een groepje Hoornse ondernemers toch gelukt: ze hebben maar liefst 400.000 mondkapjes gekocht. De eerste 100.000 zijn al aangekomen in Nederland en worden met een grote vrachtwagen over heel Nederland verdeeld.

Guillaume Groen

Al bijna twee weken zijn Lars Fasten, Michiel van Amstel, Remco Linnekamp, Jalmar Fasten, Sun Walenkamp en Camiel Dekker, met kantoren in China bezig om zo veel mogelijk mondkapjes naar Nederland te krijgen. En met succes, want op hun website www.doneereenmondkapje.nl is inmiddels al meer dan 450.000 euro gedoneerd. Met een vrachtwagen worden nu de eerste 100.000 mondkapjes verdeeld over de ziekenhuizen in Nederland. "We zijn opeens een logistiek dienstverlener geworden, want we hebben heel veel partijen de mondkapjes beloofd en die proberen we zo snel mogelijk te leveren", laten de ondernemers weten. Ook het Dijklander ziekenhuis heeft al mondkapjes mogen ontvangen.

Te dure mondkapjes De ondernemers hopen hiermee dat ziekenhuizen voorlopig weer even vooruit kunnen en de mondkapjes niet voor extreem hoge prijzen hoeven aan te schaffen. "Er wordt door sommige instanties weleens vier, vijf of soms zes euro betaald voor één mondkapje. Het is schandalig dat er mensen geld aan durven te verdienen", vertelt Remco Linnekamp, één van de ondernemers, aan NH Nieuws. "Wij kopen de mondkapjes in voor 1,50 euro per stuk."

Ook wil Linnekamp nogmaals benadrukken dat zij zich volledig belangeloos inzetten voor deze actie. "Wij houden hier geen cent aan over. Mochten er morgen ineens genoeg mondkapjes zijn in Nederland en wij hebben nog donatiegeld over, dan zullen wij ervoor zorgen dat iedere cent uitgegeven zal worden aan iets dat dan nodig is." Afgekeurde mondkapjes Er was ook stress. Zeker toen er afgelopen vrijdag groot in het nieuws verscheen dat de overheid een partij mondkapjes had ingezet die achteraf werd afgekeurd. De ondernemers anticipeerden hierop en stuurden de zelf ontvangen samples van de mondkapjes naar een testlab. "Door de enorme drukte aldaar duurde het veel langer dan dat we hadden gehoopt, maar gelukkig kwamen ze er goed uit en zijn er inmiddels heel veel positieve reacties over de eerste geleverde partij", vertelt Lars Fasten, één van de ondernemers. Geen invoerrechten De ondernemers kunnen er maar niet over uit dat er zo veel hulp wordt aangeboden. Vooral door donateurs, maar ook vanuit het bedrijfsleven en de overheid. De overheid heeft er namelijk voor gezorgd dat er geen invoerrechten en BTW afgedragen hoeft te worden. En dus blijft er meer over voor de mondkapjes. Beademingsapparatuur De ondernemers hebben ook directe lijnen met Chinese fabrikanten van beademingsapparatuur. Maar Linnekamp laat weten dat dat iets is voor een later stadium. "Het is wel gebleken dat het hierheen halen van de mondkapjes al best wel wat voeten in de aarde heeft. Daarom willen we op dit moment de mondkapjes-actie zo goed mogelijk onder controle hebben en vervolgens pas de volgende stap maken. We zijn er op de achtergrond mee bezig maar ik durf er nog niks over te zeggen", sluit Linnekamp af.