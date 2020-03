Horinezen starten donatieactie voor mondkapjes: de eerste 100.000 zijn al onderweg

HOORN - Met de juiste connecties in China weet een groep Hoornse ondernemers hoe ze de veelgevraagde mondkapjes voor de zorg naar Nederland kunnen krijgen. De eerste 100.000 stuks zijn onderweg, maar dat moeten er nog veel meer worden. Daarom hebben ze een doneeractie opgezet en roepen ze heel Nederland op om een duit in het zakje te doen.

Het idee kwam zaterdagmiddag aan de keukentafel tot stand en vandaag is er al ruim 60.000 euro binnen. "We zijn eigenlijk pas drie dagen op gang en dat we nu al op dit bedrag staan dat is natuurlijk fantastisch", vertelt één van de initiatiefnemers Camiel Dekker. "Nu moet de sneeuwbal nog groter worden."

Je kunt een zelfgekozen bedrag doneren maar er zijn ook zogenoemde 'heldenpakketten', zo legt Camiel uit. "Als jij tien euro doneert dan help je één zorgmedewerker voor één dag en bij een groot pakket help je een ziekenhuis voor één dag."

Om ervoor te zorgen dat het om de juiste mondkapjes gaat, staat het team in nauw contact met het Dijklander Ziekenhuis. "Straks hebben we 100.000 mondkapjes die ze niet kunnen gebruiken. Dus de certificaten en testrapporten zijn allemaal naar de desbetreffende persoon van het Dijklander Ziekenhuis gegaan en zo zijn we erachter gekomen dat het de goede spullen zijn."

Dijklander

De eerste levering van 100.000 mondkapjes wordt deze week verwacht en die gaan ze gezamenlijk overhandigen aan het Dijklander Ziekenhuis. Maar Camiel benadrukt dat de actie voor alle zorginstellingen in Nederland is. "Als het in Den Bosch meer nodig is dan moet het daar natuurlijk naartoe, het gaat er ons om dat we de mensen helpen."

Zorginstellingen kunnen ook contact met ze opnemen om via de kostprijs mondkapjes in te kopen, kijk voor meer informatie op doneereenmondkapje.nl. Hier kun je ook terecht om te doneren.