Hoornse actie 'Doneer een mondkapje' ontvangt megacheque van 80.000 euro

ZWAAG - Een Hoornse doneeractie voor mondkapjes kreeg donderdagmiddag een cheque ter waarde van 80.000 euro uitgereikt van Deen Supermarkten. Anderhalve week lang werd er bij alle supermarktketens van het bedrijf geld ingezameld voor de actie.

NH Nieuws

De actie www.doneereenmondkapje.nl is opgezet door zes Hoornse ondernemers en is bedoeld om het mondkapjestekort bij ziekenhuizen te verkleinen. De ondernemers hebben veel connecties in het bedrijfsleven, en mede-initiatiefnemer Lars Fasten nam contact op met Deen-directeur Joost Deen. "Lars kwam met het idee en hij zei: 'Ik heb 100 duizend mondkapjes besteld en die zijn al onderweg. Willen jullie meedoen?", vertelt de supermarktdirecteur aan NH Nieuws.

Een geslaagde actie dus voor de initiatiefnemers, die niet verwacht hadden dat er zo'n groot bedrag opgehaald zou worden met de actie. "We hadden een schatting gemaakt. In eerste instantie tussen de 10 en de 20 duizend euro. Later belde ze op dat het wel erg hard ging en dat het misschien wel 30 à 40 duizend euro zou worden. Dit is echt boven alle verwachtingen", aldus Fasten over de cheque van 80.000 euro.

Teller loopt op Met deze cheque loopt het inmiddels ontvangen donatiegeld op naar 612.000 euro. De eerste 100 duizend mondkapjes zijn vorige week over de ziekenhuizen verdeeld, maar er komen er nog veel meer aan. "De andere partij staat nog op het vliegveld. We praten over een lading van 200 duizend en daar komen nog eens 200 duizend achteraan. In totaal dus 500 duizend mondkapjes", vertelt Fasten aan NH Nieuws.