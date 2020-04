Oranje tompouce-file bij bakkerij Heiloo op Koningsdag

HEILOO - Bij bakkerij van Velzen in Heiloo stonden mensen tijdens Koningsdag massaal in de rij voor de traditionele oranje tompouce. Om er zeker van te zijn dat klanten niet zouden misgrijpen, werden er 4000 oranje baksels gemaakt.

Bij veel andere bakkerijen was het oranjegebak al snel uitverkocht, maar een Koningsdag zonder oranje tompoucen is voor sommigen geen optie. "Een tompouce hoort erbij hè? Daarom staan we hier ook in de rij", zegt een van de wachtenden. Een andere wachtende laat weten dat ze het erop gokt en "anders gewoon een roseetje gaat drinken".

Uitverkocht

Marc van Twuijver, van Bakkerij Van Velzen had zo'n grote opkomst naar eigen zeggen nooit verwacht. "We zijn vannacht om 2 uur begonnen met z'n allen. We zijn gewoon uitverkocht. We hebben nog wat liggen voor onze bestellingen, en verder houdt het op."