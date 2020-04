Lange anderhalvemeter-rijen bij bakkers op speciale Koningsdag

In Haarlem-Noord en Heemstede zijn lange rijen wachtenden gesignaleerd die hun bestellingen komen ophalen. Van alle kanten wordt opgeroepen deze Koningsdag zo veel mogelijk thuis te vieren. Maar daar horen natuurlijk wel oranje taarten of oranje tompoucen bij.

Corona in Haarlem

