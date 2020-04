Heemskerkse banketbakker levert oranje soezen via drive-in: "Volop aan de bak"

HEEMSKERK - In Heemskerk kun je vandaag oranje soezen halen zonder je auto uit te komen. Wie heeft besteld, kan de traditionele oranje-lekkernij vanaf 8.30 uur in de drive-in van banketbakkerij Goemans afhalen.

Omdat de banketbakker verwacht dat het vandaag druk wordt in zijn winkels, en dat vanwege corona ongewenst is, houdt hij ze dicht. Om de liefhebber van oranje soezen toch een plezier te doen, besloot de banketbakker het gebak via de drive-in aan de man te brengen.

"De banketbakkers vinden het zelf ook jammer", zegt bakker Dennis Goemans over de sluiting van zijn winkels als gevolg van de corona-maatregelen. "Want zij vinden het ook leuk om oranje soezen en tompoucen te maken."

De bestellingen stroomden de afgelopen dagen binnen. En dus zijn de bakkers het hele weekend beziggeweest met de voorbereidingen, om ervoor te zorgen dat deze Koningsdag iedereen kan genieten van een afgehaalde, maar échte oranje soes.

De banketbakker blikt stiekem alvast vooruit: "We kunnen zeker zeggen dat het een succes is. Ik denk dat we dit in de toekomst kunnen herhalen, dat sluit ik niet uit."